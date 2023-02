Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Polizei nimmt Drogendealer fest - 27-Jähriger in Haft (10.02.2023)

Konstanz (ots)

Der Polizei ist es am Freitagvormittag gelungen, einen Drogendealer aus dem Verkehr zu ziehen. Nachdem ein Zeuge in einem vermieteten Lagerabteil ein größere Menge Betäubungsmittel auffand, informierte er die Polizei. Im Zuge der umgehend eingeleiteten umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Konstanz gelang es den Beamten am Freitagvormittag schließlich den 27-jährigen Mieter des betreffenden Abteils an der Lagerörtlichkeit abzupassen und vorläufig festzunehmen. Der junge Mann bewahrte dort rund drei Kilogramm Marihuana und ein Kilogramm Haschisch auf. Bei einer anschließenden richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des jungen Mannes fanden die Beamten neben zwei Schreckschusswaffen und mehreren Messern weitere Drogen und diverse Utensilien und Unterlagen die auf einen regen Handel mit Betäubungsmitteln hindeuteten. Nach Vorführung bei einem Haftrichter am Folgetag, erließ dieser schließlich einen Haftbefehl gegen den 27-jährigen Drogendealer. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell