Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht im Wangerland - Zeugen gesucht!

Wangerland (ots)

Bereits in dem Zeitraum 08.05.22, 17:30 Uhr - 10.05.22, 13:00 Uhr, ist es in der Gemeinde Wangerland, Ortsteil Wiarden, in der Straße "Ring" zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein vermutlich orangefarbenes Fahrzeug streifte nach bisherigen Erkenntnissen den geparkten Pkw der Geschädigten und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Wangerland unter der Rufnummer 04463-80891-0 zu melden.

