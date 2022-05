Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Erneuter Einbruchsversuch in die Kreuzkapelle in Zetel

Zetel (ots)

Zu einem erneuten Einbruchsversuch in die Kreuzkapelle in der Bohlenberger Straße in Zetel kam es in der Nacht vom 12.05. auf den 13.05.2022. Unbekannte zerstörten die erst kürzlich mit einer Notverglasung versehenen Fenster der Kapelle erneut. Bereits Anfang Mai wurden die Fenster der Kapelle angegangen. -> https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5214080 Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat Beobachtungen gemacht bzw. kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizei in Zetel unter 04453-98959-0.

