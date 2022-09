POL-PPWP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt worden

Kaiserslautern (ots) - Am Freitagabend ist es in der Zollamtstraße zu einer sexuellen Belästigung gekommen. Eine 16-Jährige erstattete Strafanzeige gegen einen ihr unbekannten Mann. Die junge Frau war gegen 19:40 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter, der Mann stand zunächst an der Kasse hinter ihr. Vor dem Markt sprach er die 16-Jährige an. Im Laufe des Gesprächs griff der Mann der Jugendlichen an den Po. Die ...

