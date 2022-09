Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 16-Jährige sexuell belästigt

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend ist es in der Zollamtstraße zu einer sexuellen Belästigung gekommen. Eine 16-Jährige erstattete Strafanzeige gegen einen ihr unbekannten Mann. Die junge Frau war gegen 19:40 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter, der Mann stand zunächst an der Kasse hinter ihr. Vor dem Markt sprach er die 16-Jährige an. Im Laufe des Gesprächs griff der Mann der Jugendlichen an den Po. Die 16-Jährige flüchtete sich daraufhin zurück in den Supermarkt und rief die Polizei. Der Mann verließ den Parkplatz in Richtung Trippstadter Straße. Er ist circa 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Der Verdächtige war mit einem dunkelblauen T-Shirt mit hellem Aufdruck vorne, einer dunklen Stoffhose und dunklen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet. Dazu trug er ein Basecap. Die Kappe hatte er mit dem Schirm nach hinten gedreht. Außerdem hatte er einen Rucksack mit grünem Camouflage-Muster und weißer Aufschrift dabei. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, setzen sich bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung. |elz

