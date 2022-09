POL-PPWP: Diebstahl: Ehepaar um mehrere hundert Euro gebracht

Kaiserslautern (ots) - Drei Einbrüche sind der Polizei am Wochenende gemeldet worden. In der Entersweilerstraße verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Indoorspielplatz. Zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag, 9 Uhr hebelten die Täter ein Rolltor auf. Gestohlen wurde nichts. Der Sachschaden beläuft sich im dreistelligen Eurobereich. Ebenfalls am Wochenende haben unbekannte Täter sich Zugang zu einem Bürogebäude in der Straße "Am Abendsberg" ...

