POL-OG: Forbach - Zwei verletzte Motorradfahrer nach Kollision mit Pkw!

Offenburg (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der L79 zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Führer eines Renault Megane von Bermersbach kommend in Richtung Rote Lache, als diesem zunächst ein Motorradfahrer entgegenkam. Vermutlich infolge zu hoher und nicht angepasster Geschwindigkeit kam dieser Motorradfahrer in einer Rechtskurve zu weit nach links und kollidierte mit dem Pkw. Ein diesem Motorradfahrer nachfolgender Zweiradlenker erkannte die Unfallsituation zu spät und kollidierte infolge dessen mit den bereits verunfallten Fahrzeugen. Die Motorradfahrer erlitten mittelschwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Die drei Insassen des Pkw blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die L79 war bis gegen 18.30 Uhr voll gesperrt. Im Einsatz bei dem Unfall waren auch die Wehrmänner der Feuerwehr Forbach.

/DLF

