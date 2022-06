Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Motorradfahrer verunglückt

Ettenheim (ots)

Am Samstagnachmittag waren drei Motorradfahrer aus dem Raum Freiburg auf der L103 vom Streitberg in Richtung Ettenheimmünster unterwegs. Unten angekommen bemerkten zwei, dass der Dritte fehlte. Sie fuhren zurück und fanden ihn auf halber Höhe. Der 40-jährige Fahrer einer Kawasaki kam alleinbeteiligt mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Krankenwagen ins Klinikum Lahr eingeliefert. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. /CBR

