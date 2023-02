Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, B31neu, Lkr. Konstanz) Unbekannter verliert Eisenstange auf der Bundesstraße 31 neu - Polizei sucht Zeugen (15.02.2023)

Bodman-Ludwigshafen, B33neu (ots)

Vermutlich ein unbekanntes Baustellenfahrzeug hat am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 31neu eine Eisenstange verloren. Ein 49-jähriger VW Golf-Fahrer war gegen 16:30 Uhr auf der B31 neu von Überlingen kommend in Richtung Stockach unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Stockach-Ost fuhr ein vor ihm fahrendes Auto über eine auf der linken Fahrspur liegende etwa zwei Meter lange Eisenstange. Diese wurde aufgewirbelt und prallte schließlich auf die Motorhaube des VWs. Dabei entstand am VW ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Zeugen, die das Herabfallen der Eisenstange von der Ladefläche gesehen haben und Angaben zu dem betreffenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, zu melden.

