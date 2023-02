Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Rollstuhlfahrer fällt in Gleisbett - couragierte Helfer retten 60-Jährigen - Polizei sucht Mann mit roter Jacke (15.02.2023)

Singen (ots)

Drei couragierte Helfer haben am Mittwochvormittag einen Rollstuhlfahrer aus dem Gleisbett gerettet. Gegen 11:30 Uhr geriet ein 60-jähriger Mann mit seinem Rollstuhl im Bereich des Bahnübergangs in der Schaffhauser Straße aus bislang unbekanntem Grund in das dortige Gleisbett. Ein in einem gegenüberliegenden Garten arbeitender 35-Jähriger hörte die Hilferufe und eilte sofort in Richtung Gleise. Dort konnte er den Rollstuhlfahrer mit Unterstützung eines unbekannten Mannes, der mit einer roten Jacke bekleidet war, aus dem Gleisbett retten. Kurz danach fuhr der Zug in Richtung Engen durch. Ein Rettungswagen brachte den augenscheinlich unverletzten, aber unter Schock stehenden 60-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet nun den bislang unbekannten Helfer mit der roten Jacke, der durch seinen Einsatz vermutlich geholfen hat ein Leben zu retten, sich bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, zu melden.

