Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere verkehrs- und strafrechtliche Verstöße festgestellt

Verkehrs- und Personenkontrollen der Polizeiwache Gerolstein (ots)

Am 29.03.2022 führten die Beamten der Polizeiwache mehrere Verkehrskontrollen im Bereich von Gerolstein und umliegenden Örtlichkeiten durchgeführt.

Gegen 15:50 Uhr wurde in Birresborn ein 17-jähigrer junger Mann aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit seinem Kleinkraftrad kontrolliert. Hier wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und das Fahrzeug nicht versichert war, da am Fahrzeug das ungültige Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021 angebracht war.

Gegen 20:25 Uhr wurde in der Raderstraße in Gerolstein ein 43-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein kontrolliert. Dieser führte eine geringe Menge an illegalen Betäubungsmitteln mit sich. Diese wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

