Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Wohnhaus

Sonneberg (ots)

Ein Zeuge stellte am Mittwoch gegen 19:45 Uhr das aufgebrochene Dachfenster in einem Wohnhaus in der Straße "Glasbach" in Sonneberg fest und informierte den Hauseigentümer, der während dieser Zeit nicht zu Hause war. Der Einbruch bestätigte sich. Unbekannte hatten über das Dachfenster das Haus betreten und die Räume durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet, der Sachschaden beziffert sich allerdings auf ca. 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen.

