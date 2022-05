Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wildschwein ausgewichen und gegen Leitplanke geknallt

Teichel (ots)

Eine 19-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 22:00 Uhr mit ihrem Opel über die Bundesstraße 85 von Teichel nach Teichröda. Nach Angaben der Fahrzeugführerin stand plötzlich ein Wildschwein auf ihrer Fahrspur, welchem sie ausweichen wollte. In der Folge stieß der PKW auf einer Gesamtlänge von fast 100 Metern insgesamt 4-mal gegen die Schutzplanke und drehte sich jeweils um die Fahrzeugachse in Längsrichtung. Das Fahrzeug kam schließlich entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Ein Zusammenstoß mit dem Wild erfolgte nicht. Die junge Fahrzeugführerin blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.000 Euro. Da der PKW nicht mehr fahrbereit war, musste dieser von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

