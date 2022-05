Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannter übernachtete in fremder Gartenhütte

Sonneberg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag brach ein Unbekannter in eine Gartenhütte innerhalb der Gartenanlage in der Schreberstraße in Sonneberg ein und ließ sich dort offenbar häuslich nieder. Der Unbekannte ließ einen Schlafsack sowie einen Beutel mit Bierdosen zurück. Gestohlen wurde nach ersten Angaben nichts, jedoch sah die Gartenhütte nach dem Verlassen entsprechend runtergekommen aus. Schaden am Schloss ist augenscheinlich nicht entstanden.

