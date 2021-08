Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Brand in Diepholz - Pkw landet am Baum in Lembruch - Beinahe Unfall durch betrunkenen Fahrer ohne Führerschein in Twistringen ---

Diepholz (ots)

Diepholz

Brand

Gegen 20.30 Uhr am gestrigen Abend wurde der Feuerwehr ein Brand in der Straße An der Wätering gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Brandort eintrafen, brannte die Überdachung der Terrasse eines Wohnhauses. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. An der Terrasse und der Außenfassade des Hauses entstand Sachschaden. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Lembruch

Gegen Baum

Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin geriet gestern Mittag gegen 13.15 Uhr auf der Diepholzer Straße (B 51) nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 45-Jährige befuhr die Diepholzer Straße in Richtung Osnabrück, als ihr plötzlich kurz schwarz vor Augen wurde. Hierdurch geriet sie von der Straße ab und fuhr gegen den Baum. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen an den Rettungsdienst übergeben. Am Pkw und am Baum entstand Sachschaden.

Syke - Heiligenfelde

Lack zerkratzt

Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Steinheide wurde am Donnerstag in der Zeit von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr ein schwarzer Ford Fiesta mutwillig beschädigt. Mit einem vermutlich spitzen Gegenstand hat jemand Unbekanntes den Lack am Fahrzeug hinten links zerkratzt. Wer dort etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Twistringen

Betrunken, ohne Führerschein

Am Donnerstagmittag gegen 12.50 Uhr wurde der Polizei und dem Rettungsdienst ein Verkehrsunfall mit einer nicht ansprechbaren Person gemeldet. Am Unfallort stellte sich schnell heraus, dass der 57-jährige Fahrer volltrunken und ohne Führerschein mit dem Opel Vectra eines Bekannten unterwegs war. Er überquerte die Kreuzung aus der Raiffeisenstraße über die B 51 in Richtung Köglerstraße und nahm einer 65-jährigen Twistringerin - die aber durch sofortiges Bremsen einen Zusammenstoß verhindern konnte - die Vorfahrt. Anschließend kam er in einem Blumenbeet zum Stehen. Sofort hinzu geeilte Zeugen vermuteten einen medizinischen Notfall, da der Mann nicht ansprechbar war. Ziemlich schnell stellte sich aber heraus, dass er unter erheblichem Alkoholeinfluss stand; der Atem-Alkoholwert betrug 2,5 Promille. Der 57jährige wurde zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwarten jetzt gleich drei Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell