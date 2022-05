LPI-SLF: Moped stieß gegen PKW

Triptis (ots) - Ein 17-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 6:30 Uhr mit einem PKW, der für maximal 45 km/h zugelassen war, die Geraer Straße in Triptis. Beim Linksabbiegen in die Bahnhofstraße übersah der junge Fahrer einen entgegenkommenden 50-Jährigen mit seinem Fahrrad und stieß mit diesem zusammen. Dar Radler stürzte und verletzte sich dabei schwer. Zur ...

mehr