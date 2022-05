LPI-SLF: Mit PKW überschlagen und schwer verletzt

Unterwellenborn (ots) - Unbekannte entwendeten zwischen Montag, 15:00 Uhr und Dienstag, gegen 07:30 Uhr zirka 200 Liter Dieselkraftstoff aus einem LKW, der auf der Baustelle am Friedhof in der Straße des Aufbaus in Unterwellenborn abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: ...

mehr