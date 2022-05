Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wegen Sichtbeeinträchtigung Unfall verursacht

Triptis (ots)

Ein 17-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 6:30 Uhr mit einem PKW, der für maximal 45 km/h zugelassen war, die Geraer Straße in Triptis. Beim Linksabbiegen in die Bahnhofstraße übersah der junge Fahrer einen entgegenkommenden 50-Jährigen mit seinem Fahrrad und stieß mit diesem zusammen. Dar Radler stürzte und verletzte sich dabei schwer. Zur Behandlung kam er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher gab an, dass die Frontscheibe seines Autos beschlagen war und die Sonne so tief stand, dass er geblendet wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

