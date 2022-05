Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen gesucht - Unbekannter beleidigte Kassiererin im Supermarkt

Saalfeld (ots)

Am 02.05.2022 zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr nahm ein Unbekannter zwei alkoholhaltige Dosengetränke aus dem Kühlfach eines Supermarktes in der Marktstraße in Rudolstadt und wollte diese an der Kasse bezahlen. Da die Kassiererin jedoch kein Wechselgeld herausgeben konnte, beleidigte der Mann die Verkäuferin und redete in aggressiver Weise auf sie ein. Mehrere Kunden/Kundinnen versuchten den Mann zu beruhigen, was beinahe in einem tätlichen Angriff auf einen der Kunden endete. Eine weitere Frau mischte sich ein und brachte den Unbekannten von einer möglichen Tat ab. Letztendlich verließ dieser den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Die Polizei Saalfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die beiden Zeugen, die unmittelbar mit der Situation betroffen waren und Hinweise geben können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 03671 560.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell