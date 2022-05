LPI-SLF: Mit Motorrad gestürzt

Steinheid (ots) - Beamte der Einsatzunterstützung Saalfeld führten am Dienstag zwischen 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Festeburgstraße in Steinheid durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt an dieser Stelle 30 km/h. Insgesamt waren 109 Fahrzeug-Führer zu schnell unterwegs, von denen 63 Fahrer ein Verwarngeld zahlen müssen. 46 Verkehrssünder erhielten eine Anzeige und zwei davon ...

