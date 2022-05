LPI-SLF: 45-jähriger Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis festgestellt

Sonneberg (ots) - Ein 29-Jähriger war am Dienstag gegen 23:15 Uhr mit seinem E-Scooter in der Neustadter Straße in Sonneberg unterwegs und rauchte einem Joint. Polizeibeamte kontrollierten den Mann. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/THC. Daraufhin musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

