LPI-G: Unbekannter im Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Altenburg (ots) - Altenburg: Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst kamen am 18.12.2022 um 11:00 Uhr in der Knauschen Straße zum Einsatz. Kurz zuvor führte der 51-jährige Garagennutzer Arbeiten an seinem in der Garage befindlichen Motorrad durch. Hierbei kam es zur Brandentstehung. Beim Versuch das Feuer zu löschen wurde der 51-Jährige verletzt, durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte zum Glück gelöscht werden. ...

mehr