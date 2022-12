LPI-G: Einhaltung der Geschwindigkeit überwacht

Greiz (ots) - Greiz: Lackkratzer an einem VW und an einem Audi verursachte ein bislang unbekannter Täter, als er in der Zeit vom 17.12.2022 - 18.12.2022 durch die Otto-Meier-Straße zog. Die Fahrzeuge waren dabei auf einem Privatgrundstück, speziell unter einem Carport geparkt. Die Greizer Polizei (Tel. 03661 / 6210) ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 ...

