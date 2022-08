POL-WAF: Telgte. Ohne Führerschein im Auto unterwegs

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (03.08.2022, 18.05 Uhr) und Donnerstag (04.08.2022, 16.30 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Straße zum Hellbrink in Oelde eingebrochen. Hier hielten sich die Täter in verschiedenen Räumen auf und flüchteten. Hinweise zu den Tätern oder dem Einbruch nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

mehr