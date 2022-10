Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Hirschberg (ots)

Am Mittwoch zwischen 18.00 Uhr und 21.30 Uhr kam es in der Platanenstraße in Leutershausen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über die Terrassentür Zutritt zu dem Anwesen. Die Terrassentür wurde mit einem unbekannten Werkzeug eingeschlagen und das Anwesen so betreten. In dem Haus wurden alle Zimmer betreten und sämtliche Schränke durchwühlt. Im Garten wurde ein aufgebrochener Tresor aufgefunden, in welchem sich aber nur der Teddybär des Sohnes befand. Die unbekannte Täterschaft ließ diesen neben dem Tresor zurück, sodass dieser wieder in die Hände des Sohnes übergeben werden konnte. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens ist bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern noch an und die Spuren werden derzeit durch die Kriminaltechnik ausgewertet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst zu melden unter: 0621 174-4444.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell