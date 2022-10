Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht beim Ein- oder Ausparken - Zeugen gesucht!

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Alte Daisbacher Straße sucht die Polizei nach dem unfallflüchtigen Fahrer samt Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Mittwoch, zwischen 7:20 Uhr und 16 Uhr, einen geparkten VW Golf beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 2000.- Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim Tel.: 07261/6900 in Verbindung zu setzen.

