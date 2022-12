Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorrad geriet in Brand

Altenburg (ots)

Altenburg: Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst kamen am 18.12.2022 um 11:00 Uhr in der Knauschen Straße zum Einsatz. Kurz zuvor führte der 51-jährige Garagennutzer Arbeiten an seinem in der Garage befindlichen Motorrad durch. Hierbei kam es zur Brandentstehung. Beim Versuch das Feuer zu löschen wurde der 51-Jährige verletzt, durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte zum Glück gelöscht werden. Dennoch wurde nicht nur das Motorrad, sondern auch sein vor der Garage stehender Pkw durch den Brand beschädigt. Die Gebäudesubstanz der Garage wurde nicht beschädigt.

