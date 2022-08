Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Vellern. Einbrüche in mehrere Einfamilienhäuser

Warendorf (ots)

Ein Mann, mehrere Einbrüche - in Beckum haben Polizisten einen Mann in Gewahrsam genommen, der für mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser in Vellern verantwortlich sein könnte.

Ein Täter ist am Montagmorgen (01.08.2022, 05.10 Uhr) in ein Einfamilienhaus am Friedhofsweg eingebrochen. Nachdem die Bewohner auf ihn aufmerksam wurden, flüchtete er. Ein Zeuge konnte Angaben zu einer verdächtigen Person in der Umgebung machen.

Ebenfalls im Friedhofsweg ist ein Mann am Montagmorgen (01.08.2022) in ein weiteres Einfamilienhaus eingebrochen. Der Täter verschaffte sich Zugang, flüchtete aber als die Bewohner auf ihn aufmerksam wurden.

Zuvor ist ein Täter in ein Einfamilienhaus an der Müllerstraße in Vellern eingebrochen (Montagmorgen, 01.08.2022, 04.50 Uhr).

Unterschiedliche Zeugen konnten in allen Fällen einen verdächtigen Mann beschreiben. Polizisten leiteten die Fahndung ein und stellten den mutmaßlichen Täter in der Umgebung fest. Der 40-Jährige aus Köln wurde in Gewahrsam genommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell