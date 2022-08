Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 01.08.2022, kam es gegen 16.50 Uhr in Ahlen zu einem Zusammenstoß eines Krades mit einem LKW Sprinter.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein 66-jähriger aus Waltrop mit seinem Krad auf der Straße Zeche Westfalen und bog nach links in die Bergamtsstraße ein. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem LKW Sprinter eines 19-Jährigen aus Ahlen, der die Bergamtsstraße in Richtung Süden befuhr. Der 66-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Der 19-jährige Fahrer sowie seine 19-jährige Beifahrerin aus Ahlen wurden leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt.

Vor Ort unterstützten Kräfte des Verkehrsunfallaufnahme-Teams des Polizeipräsidiums Münster bei der Unfallaufnahme, die Staatsanwaltschaft Münster ordnete die Erstellung eines Gutachtens an. Der Bereich der Unfallstelle war für etwa sechs Stunden voll gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt, es entstand Sachschaden von geschätzt 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell