POL-WAF: Warendorf. Beifahrer in Taxi angegriffen

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Samstag (30.07.2022) in ein Einfamilienhaus in Ennigerloh eingebrochen. Der oder die Täter haben sich zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr Zutritt zu dem Haus an der Ennigerstraße verschafft, eine Schmuckschatulle gestohlen und sind anschließend geflüchtet. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

