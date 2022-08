POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Ein 27-jähriger Mann aus Dortmund ist am Sonntag (31.07.2022, 02.55 Uhr) in Warendorf-Freckenhorst geschlagen worden. Der 27-Jährige wurde am Rande eines Festes an der Straße Am Wörden von dem Unbekannten zunächst zwei Mal angerempelt. Als er in das Festzelt zurückging, habe der Täter vermutlich mit einer Flasche gegen den Kopf des Dortmunders geschlagen. Rettungskräfte brachten ihn in ein ...

