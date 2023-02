POL-FR: Folgemeldung zu: Freiburg - BAB A5: Tödlicher Verkehrsunfall hier: Wichtige Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Donnerstag, 09.02.2023, über eine Terrassentüre Zutritt in eine Arztpraxis in der Altenburger Straße. Im Empfangsbereich wurde ein Tresor entwendet. Weitere Gegenstände wurden von den Unbekannten nicht mitgenommen. Der aufgebrochene Tresor konnte am Donnerstag in einer Wiese, nahe der B27, aufgefunden werden. Das darin verwahrte Bargeld war entnommen ...

