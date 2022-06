POL-NB: Ferienhaus nach Blitzeinschlag in Karlshagen/ Usedom abgebrannt

Barth (LK VR) (ots) - Am 26.06.2022 kam es gegen 18.00 Uhr in Born am Darß zu einem Brand eines Ferienhauses. Ursächlich für den Brand war ein Blitzeinschlag in das reetgedeckte Dach des Hauses. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine Urlauberfamilie in dem Ferienhaus. Diese konnten sich nach dem Blitzeinschlag eigenständig aus dem Haus begeben. Die Urlauberfamilie blieb unverletzt. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch mehrere Stunden an. Die eingesetzten ...

