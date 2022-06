Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Ferienhauses

Barth (LK VR) (ots)

Am 26.06.2022 kam es gegen 18.00 Uhr in Born am Darß zu einem Brand eines Ferienhauses. Ursächlich für den Brand war ein Blitzeinschlag in das reetgedeckte Dach des Hauses. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine Urlauberfamilie in dem Ferienhaus. Diese konnten sich nach dem Blitzeinschlag eigenständig aus dem Haus begeben. Die Urlauberfamilie blieb unverletzt. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch mehrere Stunden an. Die eingesetzten freiwilligen Feuerwehren aus Zingst, Ahrenshoop und Born konnten den Brand jedoch eindämmen, so dass keine Gefahr für andere Personen oder Gebäude besteht. Der durch den Brand entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 800.000 Euro beziffert.

