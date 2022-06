Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 20

Neubrandenburg (ots)

Am 26.06.22 gegen 11.00 Uhr, kam es auf der BAB 20, Richtungsfahrbahn Stettin, Höhe des Autobahnkilometer 294 zu einem Verkehrsunfall. Der 36-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW BMW befuhr den benannten Streckenabschnitt, als ihn, nach eigenen Angaben, plötzliche Übelkeit befiel. Durch dieses Unwohlsein kam der Fahrzeugführer mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten, lenkte nach links gegen und geriet ins Schleudern. In weiterer Folge schleuderte der BMW zurück auf die Fahrbahn, kam nachfolgend erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und letztendlich in einem Graben am Wildschutzzaun zum Stillstand. Im PKW befanden sich seine 39-jährige Ehefrau sowie die gemeinsamen Kinder. Durch den Unfall wurden alle vier Insassen leicht verletzt. Der BMW erlitt wirtschaftlichen Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Am Unfallort kamen ein Rettungswagen, der Notarzt und kurzzeitig die FFW Pasewalk mit zwei Einsatzfahrzeugen und zwölf Kameraden zum Einsatz. Der Bereich der Unfallstelle musste für ca. eine Stunde halbseitig gesperrt werden.

