POL-BI: 2. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlichen

Die Polizei bittet weiterhin um Mithilfe bei der Suche nach einer seit Montag, den 25.04.2022, vermissten, 17-jährigen Bielefelderin.

Bei der Vermissten handelt es sich um eine aus dem Irak stammende Deutsche mit jesidischer Glaubensausrichtung.

Im Rahmen der Erstattung der Vermisstenanzeige durch die Eltern am 09.05.2022 wurde bekannt, dass man in die Türkei gereist sei, um eine geplante Zahnoperation bei der Tochter durchführen zu lassen. Anschließend reiste man gemeinsam weiter in den Irak. Dort soll sich die 17-Jährige abgesetzt haben.

Über ihren weiteren Verbleib ist nichts bekannt. Seitdem ist sie telefonisch nicht erreichbar und bedient ihre Social Media Kanäle nicht mehr.

Die Mordkommission fragt weiter:

Wer kann Hinweise zum Verbleib der 17-Jährigen machen?

Wer hatte nach dem 09.04.2022 noch Kontakt zu der Vermissten?

Hinwiese nimmt die Mordkommission der Polizei Bielefeld unter 0521-545-0 entgegen.

