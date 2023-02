Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Den Gehweg in der Schwerzener Straße befuhr am Donnerstag, 09.02.2023, gegen 18.00 Uhr, eine 44 Jahre alte Frau mit ihrem Mountainbike in Richtung Ortsmitte. Sie war entgegengesetzt der Fahrtrichtung unterwegs und kam aufgrund ihrer von der Schulter rutschenden Handtasche auf die Fahrbahn. Dort prallte sie mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Opel einer 45-jährigen Frau zusammen. Die Radfahrerin verletzte sich schwer am Kopf und an der Schulter. Ein Radhelm wurde nicht getragen. Durch den Rettungsdienst wurde die 44-jährige ins Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand Sachschaden von rund 250 Euro.

md/ma

