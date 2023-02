Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Autofahrer kracht gegen Laterne

Freiburg (ots)

Unverletzt überstanden hat ein Autofahrer die Kollision mit einer Laterne am Donnerstagmorgen, 09.02.2023, in Lauchringen. Gegen 07:15 Uhr war der 20-jährige in der Riedstraße frontal gegen eine massive Straßenlaterne gekracht. Seine Sicht war eingeschränkt, da sich die von Eis befreite Windschutzscheibe sofort wieder beschlagen habe. Der Fahrer bleib unverletzt, vorsorglich waren Rettungswagen und Notarzt zur Unfallstelle beordert worden. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Schaden an der Laterne dürfte sich auf rund 1000 Euro belaufen.

