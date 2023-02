Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Freiburg (ots)

Merdingen - Am Donnerstag 09.02.2023, um 14 Uhr, in der Kirchgasse/Merdingen, schädigte ein dunkelhäutiger Fahrer in einem weißen Transporter, mit dem Kennzeichen MÜ-??? (Landkreis Mühldorf am Inn), ein auf der Gegenfahrbahn ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug, am linken Außenspiegel. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 07667/91170.

