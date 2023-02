POL-GM: LKW-Ladung auf Autobahnparkplatz gestohlen

Gummersbach (ots) - Von einem Fahrradständer an der Moltkestraße ist am Montagvormittag (30. Januar) ein türkisfarbenes E-Mountainbike der Marke Bulls gestohlen worden. Der Geschädigte hatte das Rad gegen 07.20 Uhr an einem Fahrradständer in der Höhe des C&A angeschlossen. Als er gegen 11 Uhr zurückkehrte, waren Fahrrad samt Schloss verschwunden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. ...

