POL-AC: Alkoholisierter Fahrer verursacht drei Unfälle

Herzogenrath / Aachen (ots)

Ein Mann aus dem niederländischen Landgraaf ist heute Morgen (20.10.2022) mit seinem Pkw gegen 6 Uhr durch Herzogenrath-Kohlscheid gefahren. Zunächst fuhr er gegen eine Verkehrsinsel, anschließend stieß er gegen ein geparktes Fahrzeug am Straßenrand.

Er setzte seine Fahrt unbeirrt über die Roermonder Straße in Richtung Aachen-Richterich fort. Auf der Kohlscheider Straße fuhr er in Höhe der Autobahnauffahrt auf zwei, hintereinander an der roten Ampel wartende Fahrzeuge auf. Der 23-jährige Niederländer stieg aus seinem Auto und flüchtete zu Fuß.

Die alarmierten Polizisten konnten den Mann in der Nähe des Unfallortes antreffen. Er hatte versucht, sich in einem Gebüsch zu verstecken. Der Mann war offenbar stark alkoholisiert und leicht verletzt.

Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Kohlscheider Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Die Straße musste wegen auslaufender Betriebsmittel gereinigt werden. Der 20-jährige Fahrer eines Autos aus Aachen, auf das der Niederländer auffuhr, wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Drei Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

