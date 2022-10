POL-AC: Verkehrsunfall in der Eifel - Traktor prallt mit Auto zusammen

Würselen (ots) - Zwei Männer sind in der vergangenen Nacht bei einem Einbruch in ein leerstehendes Firmengebäude in der Fronhofstraße festgenommen worden. Einer der beiden Tatverdächtigen wurde bereits mit Haftbefehl gesucht. Der Objektverwalter hatte den Einbruch um kurz vor 4 Uhr über die Videoanlage mitverfolgt und sofort die Polizei verständigt. Mehrere Streifen rückten aus und umstellten das Gelände. ...

mehr