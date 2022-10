Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim

Brennender PKW auf der Autobahn 6

Wattenheim (ots)

Am Dienstag den 11.10.2022 wurde die Polizeiautobahnstation Ruchheim um 16:55 Uhr über einen brennenden PKW auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern in Kenntnis gesetzt. Vor der Anschlussstelle Wattenheim war der Motorraum eines BMW aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten. Der Fahrer bemerkte vor Brandausbruch eine starke Rauchentwicklung und parkte das Fahrzeug auf dem Standstreifen ab. Dort konnten die beiden Insassen den PKW rechtzeitig verlassen und kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehren Wattenheim, Hettenleidelheim und Grünstadt waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort und konnten das Fahrzeug schnell ablöschen. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden zudem wurde die Oberfläche des Standstreifens beschädigt. Auf der Autobahn kam es im Rahmen des einstündigen Einsatzes zeitweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, da beide Fahrstreifen vollgesperrt werden mussten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell