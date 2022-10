POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Großkarlbach (ots) - Am Freitag, 07.10.22, gegen 14:35 Uhr wollte eine 42 Jahre alte Autofahrerin von einem Grundstück in der Gerolsheimer Straße kommend in die Gerolsheimer Straße einfahren. Hierbei übersah sie eine von rechts herannahende 65 Jahre alte Radfahrerin, die den dortigen Radweg in Richtung Gerolsheim befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und die Radfahrerin stürzte zu Boden. Hierbei zog sie ...

