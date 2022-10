Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Großkarlbach (ots)

Am Freitag, 07.10.22, gegen 14:35 Uhr wollte eine 42 Jahre alte Autofahrerin von einem Grundstück in der Gerolsheimer Straße kommend in die Gerolsheimer Straße einfahren. Hierbei übersah sie eine von rechts herannahende 65 Jahre alte Radfahrerin, die den dortigen Radweg in Richtung Gerolsheim befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und die Radfahrerin stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

