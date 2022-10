Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Trunkenheitsfahrten nach Besuch der "Haiselscher"

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:15 Uhr, stellt eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt in der Spitalbachstraße zwei Personen auf einem E-Scooter fahrend fest. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gibt der 28-jährige Fahrzeugführer an, zuvor auf dem deutschen Weinlesefest gewesen und zwei Weinschorlen konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt 1,26 Promille. Die Weiterfahrt ist daraufhin für ihn und seine 24-jährige Beifahrerin beendet. Auf der Dienststelle wird dem Mann eine Blutprobe entnommen. Anschließend tritt er fußläufig den Heimweg an.

Am Sonntagabend, gegen 22:40 Uhr, beobachtet ein Passant einen PKW, welcher in Schlangenlinien die Saarlandstraße befährt. Der Fahrzeughalter kann durch eine Funkstreifenwagenbesatzung an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Gegenüber den Beamten gibt er an, dass er zusammen mit seiner Frau ebenfalls das deutsche Weinlesefest besucht habe. Bei der 49-jährigen Fahrzeugführerin kann starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt 2,15 Promille. Die Frau wird zu hiesiger Dienststelle verbracht, wo ihr ebenfalls eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt wird.

Beide Fahrzeugführer erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

