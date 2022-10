Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle - alkoholisierter Fahrzeugführer mit Haftbefehl

Grünstadt-Asselheim (ots)

Eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt unterzog am Montag den 10.10.2022 gegen 03:30 Uhr einen Pkw in der Weinstraße in Grünstadt-Asselheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 49-jährige Fahrzeugführer aus Grünstadt alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich den Wert von 0,66 Promille. Zudem konnte festgestellt werden, dass gegen den Mann aufgrund eines zurückliegenden Betruges ein Haftbefehl in hohem dreistelligen Bereich vorlag. Er konnte aber seine Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt durch Zahlung des ausstehenden Betrages noch verhindern. Gegen den Mann aus Grünstadt wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren (Trunkenheitsfahrt) eingeleitet. (B.H.)

