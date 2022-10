Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrt missachtet - Unfall

Grünstadt (ots)

Leichte Verletzungen und ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Freitag, 07.10.22, um 17 Uhr an der Kreuzung Industriestraße/Daimlerstraße/Siemensstraße. Ein 60 Jahre alter Autofahrer wollte von der Daimlerstraße kommend geradeaus in die Siemensstraße fahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 37 Jahre alten Mannes, der mit seinem Auto die Industriestraße in Richtung Kirchheimer Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei dem beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt wurden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der 37-jährige und sein acht Jahre altes Kind wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell