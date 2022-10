Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ruppertsberg/B271) Motorradfahrer übersehen

Bild-Infos

Download

Ruppertsberg (ots)

Beim Linksabbiegen einen folgenschweren Unfall verursacht, hat am Montagmorgen (10. Okt., 6:15 Uhr) der Fahrer eines Ford auf der B271. An der Anschlussstelle Ruppertsberg/Meckenheim wollte er nach links in Richtung Autobahn abbiegen, als der 53-Jährige einen von links kommenden Motorradfahrer übersah und ihm die Vorfahrt nahm. Dieser kollidierte mit dem Auto und kam wegen seiner Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Ob er möglicherweise zu schnell unterwegs war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 15.000,- Euro. Die B271 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen für etwa 1,5 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell