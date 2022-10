Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bedrohung und Schüsse mit Schreckschusswaffe

Grünstadt (ots)

Der Polizeiinspektion Grünstadt wurde am Freitag, 07.10.22, 23:30 Uhr, gemeldet, dass ein Mann mit einer Schusswaffe in der Hand durch die Innenstadt laufe. Mit dieser habe er einen 17-jährigen bedroht und sich danach entfernt. Beim Weglaufen habe der Mann mehrfach in die Luft geschossen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Beschuldigte, ein 31 Jahre alter Mann, gesichert und festgenommen werden. Die Schusswaffe, eine Schreckschusspistole, konnten die Beamten sicherstellen. Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet. Aufgrund seiner Verfassung wurde der 31-jährige in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert.

